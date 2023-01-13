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Arjantin'de enflasyon yükseldi

Arjantin'de enflasyon 2022 yılının son ayında yükselmeye devam etti.

13.01.2023 - 09:49 |
Arjantin'de enflasyon yükseldi

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 5,2 olacağı yönündeydi. 

Fiyatlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 94,8'e ulaştı. Bir önceki ay yüzde 92,4 olan enflasyon için analistlerin beklentisi yüzde 95,4 seviyesindeydi. 

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