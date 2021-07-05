'Arz kısıntısı anlaşmasının uzatılması gerekli'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+ anlaşmasının uzatılmasını engellemesi sonrasında konuşan Prens Salman, yaz aylarında petrol arzında beklenen düşüşün telafi için üretimin artırılması gerektiğini de ifade etti.

Salman, "Üretici ülkelerin çıkarlarını korumak ile, tüketici ülkelerin çıkarları arasında bir dengeyi bulmaya ihtiyacımız var" dedi.