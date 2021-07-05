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Uzmanpara'Arz kısıntısı anlaşmasının uzatılması gerekli'
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'Arz kısıntısı anlaşmasının uzatılması gerekli'

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Nisan 2022'de sona erecek olan OPEC+ global arz anlaşmamasının uzatılması gerektiğini söyledi.

05.07.2021 - 07:03 |
'Arz kısıntısı anlaşmasının uzatılması gerekli'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+ anlaşmasının uzatılmasını engellemesi sonrasında konuşan Prens Salman, yaz aylarında petrol arzında beklenen düşüşün telafi için üretimin artırılması gerektiğini de ifade etti.

Salman, "Üretici ülkelerin çıkarlarını korumak ile, tüketici ülkelerin çıkarları arasında bir dengeyi bulmaya ihtiyacımız var" dedi.

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