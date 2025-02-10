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ASELSAN yeni sözleşme imzaladı

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ arasında demir yolu sinyalizasyon sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin euro olan sözleşme imzalandı.

10.02.2025 - 15:03 | | AA
ASELSAN yeni sözleşme imzaladı

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

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Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin euro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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