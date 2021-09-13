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ASELSAN'dan 379,1 milyon liralık sözleşme

ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında 379,1 milyon liralık sözleşme imzalandı.

13.09.2021 - 10:27 | | AA
ASELSAN'dan 379,1 milyon liralık sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile yurt içi bir müşteri arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında, toplam bedeli 379 milyon 74 bin 326 lira olan bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022 yılında gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı. 

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