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UzmanparaASELSAN'dan 54 milyon dolarlık yeni sözleşme
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ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık yeni sözleşme

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil elektronik harp sistemlerinin tedarikine yönelik 54 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

03.03.2025 - 12:58 | | AA
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık yeni sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

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Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil elektronik harp sistemlerinin tedarikine yönelik 54 milyon dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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