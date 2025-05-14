Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
HaberlerUzmanparaASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 55 milyon 664 bin dolar olan sözleşme imzalandı.

14.05.2025 - 13:00 | | AA
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Haberin Devamı

Açıklamada, "ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 55.664.000 ABD doları olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2029 ve 2030 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Aynı okulda görev yapıyorlardı! 2 gün arayla kansere yenik düştüler

Aynı okulda görev yapıyorlardı! 2 gün arayla kansere yenik düştüler

İBB Meclisinde İSKİ'ye ilişkin soru önergesi

İBB Meclisinde İSKİ'ye ilişkin soru önergesi