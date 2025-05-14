ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

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Açıklamada, "ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 55.664.000 ABD doları olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2029 ve 2030 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.