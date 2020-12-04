CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
04.12.2020 - 16:20 | | AA

Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.

Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski eşini, beraberindeki kişiyi vurup, kaçırdı

Eski eşini, beraberindeki kişiyi vurup, kaçırdı

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

​Çaresiz annenin feryadı yürek burktu

​Çaresiz annenin feryadı yürek burktu

Sıradaki Haber