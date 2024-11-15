'Aşırı kur hareketlerine karşı önlem alınacak'

Kato, bir basın toplantısında yenin yeniden düşüşe geçmesiyle ilgili bir soru üzerine “Döviz kurlarının temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesi önemli” dedi.

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Kato, hükümetin spekülatif hareketler de dahil olmak üzere döviz piyasasını çok güçlü şekilde denetleyeceğini de vurguladı.