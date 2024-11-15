'Aşırı kur hareketlerine karşı önlem alınacak'
Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, yetkililerin aşırı döviz kuru hareketlerine karşı uygun önlemleri alacağını söyledi.
15.11.2024 - 10:44 | | Foreks Haber
Kato, bir basın toplantısında yenin yeniden düşüşe geçmesiyle ilgili bir soru üzerine “Döviz kurlarının temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesi önemli” dedi.
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Kato, hükümetin spekülatif hareketler de dahil olmak üzere döviz piyasasını çok güçlü şekilde denetleyeceğini de vurguladı.