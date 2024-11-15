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Uzmanpara'Aşırı kur hareketlerine karşı önlem alınacak'
HaberlerUzmanpara'Aşırı kur hareketlerine karşı önlem alınacak'

'Aşırı kur hareketlerine karşı önlem alınacak'

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, yetkililerin aşırı döviz kuru hareketlerine karşı uygun önlemleri alacağını söyledi.

15.11.2024 - 10:44 | | Foreks Haber
'Aşırı kur hareketlerine karşı önlem alınacak'

Kato, bir basın toplantısında yenin yeniden düşüşe geçmesiyle ilgili bir soru üzerine “Döviz kurlarının temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesi önemli” dedi.

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Kato, hükümetin spekülatif hareketler de dahil olmak üzere döviz piyasasını çok güçlü şekilde denetleyeceğini de vurguladı.

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