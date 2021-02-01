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01.02.2021 - 14:10 | | AA

Asos, Arcadia markalarını satın aldı

İngiliz online hazır giyim perakende şirketi Asos, iflas eden Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını 295 milyon karşılığında satın aldığını duyurdu.

Asos, Arcadia markalarını satın aldı
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Asos'tan yapılan açıklamada, Kasım 2020'de iflasını açıklayan Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarının 295 milyon sterline satın alındığı, anlaşmanın gruba ait mağazaları ise kapsamadığı belirtildi.

Arcadia Group'un mağazalarına alıcı bulunamaması durumunda gruba bağlı 444 mağazanın kapanması ve 13 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Asos, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Lichfield kentinde 90 milyon sterlinlik ek yatırımla 2 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni bir depolama merkezi kuracağını duyurmuştu.

Asos'un vergi öncesi karı, Ağustos 2020 itibarıyla yıllık bazda 109 milyon sterlin artarak 142,1 milyon sterline yükselmişti.

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