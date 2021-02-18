Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları Çin hariç geriledi
18.02.2021 - 10:33 | | AA

Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, uzun bir tatilin ardından işleme açılan Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları Çin hariç geriledi
ABONE OL

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan son toplantısına ait tutanaklar, ülkedeki ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olduğunu ve hedeflere ulaşılıncaya kadar destekleyici politika duruşunun devam etmesi gerektiğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, enflasyondaki yükseliş eğiliminin geçici olduğu ve daha çok iş gücü piyasasına odaklanılması gerektiği vurgusu yapılırken, bu gelişmenin ardından tahvil faizlerinde düşüş, pay piyasalarında ise dalgalı bir seyir öne çıktı.

Bu gelişmelerle, 10 Şubat'tan bu yana resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışta yüzde 0,6 artarak 3.675 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 22 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 30.236 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 105,9 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 51.335 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 kayıpla 30.720 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,5 gerilemeyle 3.087 puandan kapandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyanname Vermeme Cezası Nedir? 2021 Beyanname Vermeme Cezası

Beyanname Vermeme Cezası Nedir? 2021 Beyanname Vermeme Cezası

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Sıradaki Haber