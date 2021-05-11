Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları Çin hariç geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları Çin hariç geriledi
ABONE OL

Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

11.05.2021 - 11:05 | | AA
Asya borsaları Çin hariç geriledi

Analistler, piyasalarda, cuma açıklanan ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ile oluşan iyimserliğin, verinin geçici olduğuna ilişkin açıklamalar ve artan enflasyon beklentileri ile uzun soluklu olamadığını söyledi.

Öte yandan bugün Çin'de açıklanan enflasyon verileri de küresel ölçekte endişelerin artmasına neden oldu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yıllık yüzde 0,9 ile beklentiler paralelinde artarken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 6,8 ile tahminleri aştı.

Bu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,40 artarak 3.441 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,23 düşüşle 3.209 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,08 değer kaybıyla 28.608 puana inerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,07 yükselişle 108,90 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,68 azalışla 49,167 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,35 düşüşle 27.918 seviyelerinde bulunuyor.

GÜNCEL HABERLER

Emekli maaşını çalan hırsızlar yakalandı! Jandarmaya harçlık vermek istedi

Emekli maaşını çalan hırsızlar yakalandı! Jandarmaya harçlık vermek istedi

Fransız milletvekilinden Macron'a İsrail'e yaptırım çağrısı

Fransız milletvekilinden Macron'a İsrail'e yaptırım çağrısı

Korkunç son! Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde öldü

Korkunç son! Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde öldü

Son dakika: Bakanlıktan döviz mevduat hesaplarına yönelik iddialara açıklama

Son dakika: Bakanlıktan döviz mevduat hesaplarına yönelik iddialara açıklama

Kiralama şartları değişti: Talep yüzde 44 düştü

Kiralama şartları değişti: Talep yüzde 44 düştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emekli maaşını çalan hırsızlar yakalandı! Jandarmaya harçlık vermek istedi

Emekli maaşını çalan hırsızlar yakalandı! Jandarmaya harçlık vermek istedi

Sıradaki Haber
Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Sıradaki Haber
Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Sıradaki Haber
Kandilli son depremler: Deprem mi oldu? 11 Mayıs nerede deprem oldu?

Kandilli son depremler: Deprem mi oldu? 11 Mayıs nerede deprem oldu?

Sıradaki Haber