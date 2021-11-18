Asya borsaları geriledi

Dünya genelinde yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre gündemde kalacağına işaret eden veriler pay piyasalarını baskılayan temel unsur olmaya devam ederken, Asya tarafında Çinli emlak şirketi Evergrande'nin borçlarını ödemek için varlık satışı yaptığını açıklaması gündemin odağına yerleşti.

Öte yandan Japonya basınında yer alan haberlerde yeni hükümetin mali teşvik için 55,7 trilyon yenlik bir paket hazırlığında olduğu iddia edildi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.521 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 2.947 puan oldu. Pozitif ayrışan Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,1 artarak 7.379 puana yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 29.599 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 114,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 59.779 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kayıpla 25.283 puanda seyrediyor.