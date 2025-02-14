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Asya borsaları karışık seyirde

Asya borsalarında karışık seyir izleniyor.

14.02.2025 - 10:00 | | AA
Asya borsaları karışık seyirde

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlik, küresel piyasalara olumlu yansıdı.

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Asya'da Japonya ve Hindistan hariç pozitif seyir izleniyor.

Trump, dün Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü zirveye açık olduğunu belirterek, her şey yoluna girdiğinde Putin ve Şi'ye askeri bütçeleri yarıya indirme teklifinde bulunacağını açıkladı.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik beklentiler ve Çin ile diyalog kanallarının açık kalması, Çin borsasında risk iştahını artırdı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalışla 39.164 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.591 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 değer kazancıyla 22.356 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 kazançla 3.342 puandan işlem görürken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 75.787 puanda seyrediyor.

 

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