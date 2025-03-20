Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

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Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Asya borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Öte yandan, bölgede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, Çin, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin görüşmelerini desteklediğini bildirdi.

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Ayrıca bugün Japonya'da tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmeyecek.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.637 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 azalışla 24.319 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.409 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 75.916 puanda seyrediyor.