Asya borsaları negatif seyirde

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış baskısı etkili oluyor.

Haberin Devamı

Asya borsalarında da ABD endekslerinde etkili olan satış baskısının yansımalarıyla Çin hariç negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de resesyon endişelerinin güç kazanması ve ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine yönelik riskler bölge genelinde risk iştahını azaltıyor.

Analistler, ABD'nin tarife tehditlerinin etkisiyle bölgedeki pay piyasalarının bir süredir oynak olduğunu kaydederek, gelecek dönemde ABD ve Çin devlet başkanlarının görüşebileceğine yönelik haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla yıllık yüzde 2,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, çeyreklik bazda yüzde 0,6 yükseldi.

Haberin Devamı

Ülkede ocak ayına ilişkin hane halkı harcamaları yıllık yüzde 0,8, şubat ayı makine siparişleri yıllık yüzde 3,5 artışla beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 36.770 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.538 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 azalışla 23.650 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.368 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 73.946 puanda seyrediyor.