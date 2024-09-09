Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle negatif seyir izlerken, yeni haftada gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

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Asya'da satış baskısının haftanın ilk işlem gününde etkili olduğu görülürken, bölgede açıklanan veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Buna göre, Çin'de ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,6 yükseliş ile öngörülenden daha az artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,8 azalışla tahminlerin altında kaldı.

Analistler, ülkede tüketici fiyatlarındaki artışın 17 aydır sıfıra yakın seyrederken, üretici fiyatlarının 23 aydır gerilediğini söyledi.

Söz konusu durum Çin'de resesyon endişelerinin yeniden güçlenmesine neden olurken, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek amacıyla gerekli adımları atmakta geç kalabileceği korkusu satış baskısını derinleştiriyor.

Japonya'da 2. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) çeyreklik olarak yüzde 0,7, yıllık bazda ise 2,9 ile beklentilerin altında yükseliş kaydederken, temmuz ayına ilişkin cari işlemler dengesi 3 trilyon 193 milyar yen ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

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Son dört işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/yen paritesi, haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimine geçerken, şu sıralarda önceki kapanışın yaklaşık 0,4 üzerinde 143,1 seviyesinden işlem görüyor.

Söz konusu seyrin pay piyasalarındaki kayıpları sınırlı da olsa telafi ettiğini belirten analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkılaşma adımlarına yönelik piyasa beklentilerinin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 36.159 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.534 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 kayıpla 2.733 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 gerilemeyle17.088 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 artışla 81.301 puanda işlem görüyor.