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Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında Hindistan hariç negatif bir seyir izleniyor.

10.01.2025 - 11:34 |
Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

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Asya tarafında da Çin ile Japonya ekonomilerindeki riskler devam ederken, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde negatif bir seyir öne çıkıyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil arzının talebin üzerinde olması nedeniyle bu ay devlet tahvili alımlarını askıya alacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, piyasa koşullarına bağlı olarak alımlara yeniden başlama zamanını belirleyeceği bildirildi.

Öte yandan, Japonya'da bugün açıklanan veriye göre, hanehalkı harcamaları kasım ayında yıllık yüzde 0,4 ile beklenenden daha az geriledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 39.209 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.516 puandan günü tamamladı.

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Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 19.063 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 3.178 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 77.684 puan seviyesinde bulunuyor.

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