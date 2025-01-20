Asya borsaları pozitif seyirde

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

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Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, Trump'ın bugün yemin töreninin ardından yapacağı açıklamaların yakından takip edileceğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'la yemin töreninden yalnızca 3 gün önce görüşme gerçekleştirdi. Şi Cinping, Trump'ı başkan seçilmesi dolayısıyla bir kez daha tebrik ederken yeni döneminde Çin-ABD ilişkilerinde yeni bir başlangıçla daha fazla ilerleme sağlamayı umduklarını belirtti.

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Bunlara ek olarak Trump'ın alacağı ilk kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalararası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Çin'deki 18 bankanın, PBoC borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı da takip edilirken, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Kasım 2024'e ilişkin çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 10,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede aynı döneme yönelik sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 2,2 yıllık 2,7 azalırken, kapasite kullanım oranı yüzde 1,9 düştü.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 38.907 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.520 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 19.975 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.247 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 artışla 77.220 puanda bulunuyor.