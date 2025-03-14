Asya borsaları pozitif seyirde

Küresel piyasalarda, dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliğini (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası karışık bir seyir öne çıkıyor.

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Asya borsalarında ise Çin'in iç tüketimi artırmak için adımlar atacağına yönelik haber akışıyla birlikte Güney Kore hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Çin ekonomisi için ABD'nin tarifelerinin yanı sıra iç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş temel risklerden olmayı sürdürüyor.

Ülkede, hükümetin bankaları kişisel tüketim kredileri vermeye teşvik edeceği ve iç tüketimi artırmaya yönelik adımlar atacağına yönelik haber akışı ise piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 37.079 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.566 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,4 artışla 24.036 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 primle 3.417 puandan işlem görüyor.

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Hindistan'da Sensex endeksi ise tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.