Asya borsaları pozitif seyirde

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta görüşebileceğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni ABD Büyükelçisi David Perdue ile görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, görüşmede Çin'in Cenevre'de yürütülen ekonomi ve ticaret görüşmelerinin ardından varılan uzlaşmayı samimi ve kati olarak uyguladığını belirtti.

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Öte yandan, Güney Kore'de eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin adayı Lee Jae-myung kazandı. Lee'nin, iş dünyasında yenilikçiliği ve büyümeyi teşvik edici yaklaşımı ve ABD ile dengeli diplomasi yürütme gayreti göstereceğine dair haber akışı ülke piyasalarını destekledi.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da mayıs ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51 seviyesinde, bileşik PMI de 50,2 olarak gerçekleşti.

Asya tarafında söz konusu gelişmelerle pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla 37.838 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi de 2,7 artışla 2.770 puandan kapandı.

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Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.374 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 primle 23.605 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 kazançla 80.900 puan seviyesinde bulunuyor.