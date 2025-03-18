Asya borsaları primli seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

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Çinli otomobil üreticisi BYD'nin, normal bir arabayı yakıtla doldurmak kadar hızlı şarj edilebilen bir dizi elektrikli aracı duyurmasının ardından BYD hisseleri yüzde 3,6 yükselişle işlem görüyor.

Japonya tarafında ise yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararı yatırımcıların odağında yer alırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bankanın para politikası metninde ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 37.859 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.612 puandan kapandı.

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Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kazanarak 24.651 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 primle 3.428 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 74.043 puanda seyrediyor.