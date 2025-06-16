Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Çin büyüme hedeflerine ulaşma yolunda'
HaberlerUzmanpara'Çin büyüme hedeflerine ulaşma yolunda'

'Çin büyüme hedeflerine ulaşma yolunda'

ING ekonomisti Lynn Song, Mayıs ayı faaliyet verilerinin açıklanmasının ardından Çin'in ilk yarı GSYH büyüme hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.

16.06.2025 - 09:10 | | Foreks Haber
'Çin büyüme hedeflerine ulaşma yolunda'

Ekonomist, Çin'in perakende satışlarının Mayıs ayında %6,4 artarak 2023'ten bu yana en hızlı büyüme oranına ulaştığını ve bunun takas politikasıyla desteklendiğini söyledi.

Haberin Devamı

Ancak daha sürdürülebilir bir tüketim toparlanması için tüketici güveninin yeniden tesis edilmesi gerekecek. Çin'in sanayi üretimindeki büyüme, önceki birkaç ay ticaretteki ön yüklemeden yararlandığı için beklendiği gibi yavaşladı. “Beş aylık verilerle birlikte, veriler ekonominin aslında bugüne kadar nispeten iyi dayandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Sadece kitaplardan biliyordu... Ta ki bugüne kadar! Köy okulundaki öğrenciler ilk kez gördü

Sadece kitaplardan biliyordu... Ta ki bugüne kadar! Köy okulundaki öğrenciler ilk kez gördü

Babalar günü faciası! İki kızıyla birlikte can verdi

Babalar günü faciası! İki kızıyla birlikte can verdi