'Çin büyüme hedeflerine ulaşma yolunda'

Ekonomist, Çin'in perakende satışlarının Mayıs ayında %6,4 artarak 2023'ten bu yana en hızlı büyüme oranına ulaştığını ve bunun takas politikasıyla desteklendiğini söyledi.

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Ancak daha sürdürülebilir bir tüketim toparlanması için tüketici güveninin yeniden tesis edilmesi gerekecek. Çin'in sanayi üretimindeki büyüme, önceki birkaç ay ticaretteki ön yüklemeden yararlandığı için beklendiği gibi yavaşladı. “Beş aylık verilerle birlikte, veriler ekonominin aslında bugüne kadar nispeten iyi dayandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.