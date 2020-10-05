Asya borsaları yükseldi

Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması gibi gelişmeler pay piyasalarını baskılayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

ABD'de teşvik paketine ilişkin belirsizlikler de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün hastaneden taburcu edilebileceğine yönelik haberler risk iştahının artmasını ve Asya piyasaları ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası Bakanı Haruhiko Kuroda'nın, pandeminin etkilerini inceleyerek ilave iyileşme adımları atmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtmesi de pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artarak günü 23.312 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 kazançla 39.126 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 23.793 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselişle 2.358 puanda seyrediyor.

Çin borsasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.