Asya borsalarında karışık seyir

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık seyir izleniyor.

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Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada güçlük çekmesi, gelecek yıl bankaların izleyeceği patika hakkındaki soru işaretlerinin varlığını korumasına neden olurken, 20 Ocak'ta görevi devralacak ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ticaret politikaları da özellikle ABD'nin önemli ticari partnerleri tarafından yakından takip ediliyor.

Asya'da, Japon yenindeki zayıflık, ülkedeki ihracatçıların kazançlarını artıracağına yönelik beklentilerle ülke pay piyasalarını destekliyor.

Ülke para birimindeki seyir yetkililerin de odağında yer alırken, Maliye Bakanı Katsunobu Kato, bugün yaptığı açıklamada, yendeki harekete ilişkin "Japon hükümeti aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacaktır." ifadesini kullandı.

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Bu açıklama sonrası yende sınırlı da olsa toparlanma görülürken, dolar/yen paritesi 157,7 ile temmuzdan bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, aralık ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), tahminleri geride bırakarak yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Ülkede kasıma yönelik işsizlik oranları yüzde 2,5 ile beklentilere paralel seyrederken, aynı döneme ilişkin sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 azalışla öngörülerden daha az geriledi.

Kasım ayı perakende satışlar ise aylık yüzde 1,8 ve yıllık yüzde 2,8'lik artışla tahminleri geride bıraktı. Analistler, kasım ayındaki kampanya dönemlerinin ülkedeki perakende satışları etkilediğini söyledi.

Öte yandan, Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu, 2023 yılına ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamını, nihai hesaplamanın ardından düzelterek 129,4 trilyon yuan (yaklaşık 18 trilyon dolar) olduğunu bildirdi. İlk hesaplamada 126,06 trilyon yuan (yaklaşık 17,71 trilyon dolar) olarak açıklanan GSYH, düzeltme sonrası yaklaşık 3,4 trilyon yuan arttı.

Dünya Bankası, Çin ekonomisinin büyüme beklentilerini bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revize etti. Bankadan açıklanan raporda, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 4,9 ve 2025'te yüzde 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Ülkede bugün açıklanan sanayi karları ise kasımda yıllık bazda yüzde 7,3 azaldı.

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Güney Kore'de ise devam eden siyasal belirsizliklerin etkisiyle risk algısı yüksek kalmayı sürdürüyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 yükselişle 40.278 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 azalışla 2.404 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.088, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.401, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 değer kazancıyla 78.817 puandan işlem görüyor.