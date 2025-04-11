Asya borsalarında karışık seyir hakim

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında sık değişikliğe gitmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırıyor.

Haberin Devamı

Asya borsalarında karışık bir seyir hakimken, bölgede ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmelerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Trump, kabine toplantısında, Çin'in uzun süre gümrük tarifeleri dolayısıyla ABD'den çok faydalandığını öne sürerek, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya net yanıt vermeyen Trump, Pekin ile temasa her zaman açık olduklarının mesajını verdi.

Beyaz Saray, Çin'e uygulanacak tarife oranına da açıklık getirerek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirdi. Buna karşılık, Çin hükümetinin küresel ticareti canlandırmak amacıyla görüşmelerde bulunması piyasalarda olumlu karşılandı.

Haberin Devamı

Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve ASEAN dönem başkanı Malezya'nın Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz ile görüşmeler yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vang, AB Komisyonu Üyesi Sefcovic ile yaptığı video konferans görüşmesinde, elektrikli araçların fiyatlandırılmasına ilişkin görüşmelerin derhal başlatılması ve otomobil sektöründe yatırım bağlarının güçlendirilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Piyasaya erişim konusunda müzakereleri başlatmaya hazır olduklarını vurgulayan taraflar, dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik diyaloğun sürdürülmesini desteklediklerini bildirdi.

Görüşmede, AB'nin, ABD'nin yaptığı tarife artışı sonrası bu ülkeye satılamayan Çin mallarının Avrupa'ya yöneltilmesi ve ucuz imalat ürünlerinin kıta pazarlarını istila etme olasılığına ilişkin endişeler de ele alındı.

Bununla birlikte, Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın misilleme yapmayan ülkeler için gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurma kararını "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 düşüşle 33.584 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.433 puandan kapandı.

Haberin Devamı

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükselişle 20.986 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.239 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 kazançla 75.364 puandan işlem görüyor.