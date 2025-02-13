Asya borsalarında pozitif seyir hakim

Asya'da, Ukrayna'da süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin agresif olmayacağına yönelik iyimserlik risk iştahını artırıyor.

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Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık yüzde yüzde 4,2 ile öngörüleri geride bıraktı.

Trump yönetimi Çin'in yanı sıra bölge ülkeleriyle de diyalog kanallarını açık tutarken, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu hafta sonu Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Söz konusu görüşmede, ikili ilişkiler, Japonya ile üçlü işbirliği ve Kuzey Kore'nin nükleer programı ele alınması bekleniyor.

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Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 39.475 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselişle 2.583 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kazancıyla 22.326 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kayıpla 3.341 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 76.747 puanda seyrediyor.