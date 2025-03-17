Asya borsalarında pozitif seyir hakim

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini gösteren veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

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Çin, küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ABD tarifelerinin etkilerini azaltmak için iç tüketimi güçlendirmeye yönelik "özel eylem planı" açıkladı.

Pazar günü açıklanan planda, kentsel ve kırsal gelirlerin artırılması çağrısında bulunuldu.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyinden yapılan açıklamada, planın, tüketimi güçlü bir şekilde artırmak, iç talebi her yönde genişletmek, geliri artırıp, yükleri azaltarak tüketim kapasitesini iyileştirmek amacıyla tüm bölge ve birimlere gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, bugün açıklanan veriler, Çin'deki iç talebe ilişkin iyimser sinyaller verdi.

Çin'de, şubat ayına ilişkin perakende satışlar yıllık bazda yüzde 4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, aynı dönemde sanayi üretimi yıllık yüzde 5,9 yükselişle tahminleri geride bıraktı.

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Ülkede şubat ayı işsizlik oranı yüzde 5,4 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Konut fiyatları aynı dönemde düşüş serisini sürdürerek yıllık bazda yüzde 4,8 azaldı.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verilerinin ülkedeki iç talebe yönelik iyimserlikleri beslediğini kaydederek, deflasyon gölgesindeki Çin ekonomisi için iç talebin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 yükselişle 36.429 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 artışla 2.605 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 24.163 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 primle 3.426 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 74.145 puanda seyrediyor.