Asya merkez bankaları için faiz öngörüsü

Asya merkez bankalarının Fed öncülüğündeki global sıkılaştırma döngüsünden ayrılacaklarını öngören Nomura, bunun Asya'nın farklı makroekonomik şartlarından kaynaklanacağını savundu.

Nomura'nın araştırma ekibi tarafından yapılan gerçek zamanlı bir ankete göre katılımcıların yüzde 32,5'i Çin'in ardından ilk faiz indiriminin Güney Kore'den gelmesini ve Güney Kore'yi Endonezya, Filipinler, Hindistan'ın takip edeceğini tahmin ediyor.

Ekonomistler Güney Kore Merkez Bankası'nın ekimde faizi 25 baz puan indirmesini ve yıl sonundan önce 25 baz puanlık bir indirim daha yapması bekliyor.