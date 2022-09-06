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Asya'da kömür fiyatları rekor kırdı

La Nina'nın Avustralya'nın kömür sevkiyatını aksatma riski ve Avrupa'nın doğal gaz tedarikinde sıkıntı karşısında kömür gibi alternatiflere yönelmesi Asya'da kömür fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı.

06.09.2022 - 11:13 |
Asya'da kömür fiyatları rekor kırdı

Avustralya'nın Newcastle Limanı'nda spot fiziki kömür fiyatı dün 438,40 dolar/ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Newcastle'da ekim vadeli kömür fiyatı da dün yüzde 5 artışla 463,75 dolar/ton ile 2016 yılı Ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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