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Avrupa bankalarının CDS'leri düştü

Avrupa'nın en büyük bankalarının CDS'leri yatırımcıların sektör genelinde bir kriz yaşanması olasılığının azaldığına ikna olmaları ile birlikte düştü.

30.03.2023 - 13:34 |
Avrupa bankalarının CDS'leri düştü

S&P Global Market Intelligence verilerine göre Deutsche Bank'ın 5 yıllık CDS'si 177 baz puandan 166 baz puana geriledi.

UBS'nin 5 yıllık CDS'si de 128 baz puandan 122 baz puana düşerken, UniCredit'in CDS'si de 121 baz puandan 113 baz puana indi.

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