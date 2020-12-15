'Avrupa Birliği'nin adım atması gerekli'

Britanya Hazine Genel Sekreteri Steve Barclay, bir ticaret anlaşmasına varılmasının hem Avrupa Birliği'nin hem de Britanya'nın çıkarına olduğunu, ancak bir anlaşmaya varılabilmesi için AB'nin müzakerelerde adım atması gerektiğini söyledi.

Sky News'a konuşan Barclay, "Bir anlaşmaya varılması her iki tarafında çıkarına. Bununla birlikte bir anlaşma için AB'nin adım atması gerekli" dedi.