Avrupa Birliği'nin ihracatı arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 188,3 milyar euroya, ithalatı da yüzde 29,6 yükselerek 173,5 milyar euroya çıktı. Böylece AB'de haziran ayında 14,8 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, haziranda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 23,8 yükselişle 209,9 milyar euro, ithalat da yüzde 28,2 artışla 191,8 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, haziranda yaklaşık 18,1 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 34,5 milyar euro ile ABD, 24,9 milyar euro ile Birleşik Krallık, 20 milyar euro ile Çin, 13,2 milyar euro ile İsviçre, 7,5 milyar euro ile Rusya ve 6,7 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 35,6 milyar euro ile Çin, 20 milyar euro ile ABD, 12,6 milyar euro ile Rusya, 12,4 milyar euro ile Birleşik Krallık, 11,3 milyar euro ile İsviçre ve 6,4 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.