Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

16.08.2021 - 10:49 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 azalarak 474 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,23 gerileyerek 15.941 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 7.179 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 8.959 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 azalışla 6.861 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 26.577 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,1786 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik riskler sonrası küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgını ve Afganistan'a ilişkin haber akışının da takip edileceğini bildirdi.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı! Babaya gözaltı...

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı! Babaya gözaltı...

Son dakika... Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu!

Son dakika... Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu!

Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Zambiya’nın yeni devlet başkanı Hichilema oldu

Zambiya’nın yeni devlet başkanı Hichilema oldu

Kabil Havalimanı'nda can pazarı! 5 kişi hayatını kaybetti

Kabil Havalimanı'nda can pazarı! 5 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İNSTAGRAM DONDURMA Linki 2021 - Instagram Hesap Dondurma (Geçici, kalıcı instagram nasıl dondurulur?)

İNSTAGRAM DONDURMA Linki 2021 - Instagram Hesap Dondurma (Geçici, kalıcı instagram nasıl dondurulur?)

Sıradaki Haber
1.556 lira devlet tarafından ödeniyor!

1.556 lira devlet tarafından ödeniyor!

Sıradaki Haber
Delta varyantı sonrası yaş grubu değişti!

Delta varyantı sonrası yaş grubu değişti!

Sıradaki Haber
Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı! Babaya gözaltı...

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı! Babaya gözaltı...

Sıradaki Haber