Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,41 azalarak 468 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,45 gerileyerek 15.735 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,75 düşüşle 7.043 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,01 değer kaybıyla 8.880 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,32 azalışla 6.611 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,57 gerileyerek 25.944 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,22 azalışla kasım 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1,1683 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından dünya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün, ABD'de haftalık işsizlik verileri ile Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Afganistan'a ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu bildirdi.