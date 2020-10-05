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05.10.2020 - 12:06 | | AA

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 12.780 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 5.955 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 primle 4.862 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 6.821 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 19.172 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1725'ten işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haber akışının risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Bununla birlikte Brexit görüşmelerine ilişkin tedirginliklerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini aktaran analistler, konuya ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelerin de yakın takip edileceğini bildirdi.

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