Avrupa borsaları karışık seyir izliyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 541,9 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 23.440 puandan işlem görüyor.

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İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 39.447 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 13.943 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.851 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.696 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD'nin tansiyonun yükseldiği bölgeye doğrudan müdahale edebileceği yönündeki haber akışı mevcut risklerin artmasına neden oluyor.

Bölgedeki karşılıklı saldırılar enerji arz güvenliğini de tehdit ederken, arz endişeleri kaynaklı petrol fiyatının yükselmesinin, ülke ekonomilerinde enflasyonu hızlandırıcı bir etkiye sebep olabileceği değerlendiriliyor.

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Öte yandan bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu gelişmelerle Avrupa tarafında karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, İsrail-İran hava saldırıları sonrası ECB'nin faiz oranı politikasında daha da çevik olması gerektiğini söyledi.

Villeroy, ECB'nin bu ay faiz oranlarını yüzde 2'ye indirdikten sonra şu anda iyi bir konumda olduğunu belirtirken, Orta Doğu'daki çatışmanın petrol fiyatlarını şimdiden keskin bir şekilde yukarı ittiği göz önüne alındığında artan belirsizliğe dikkati çekti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'dan gaz ve petrol ithalatını kademeli şekilde bitirecek bir yasa teklifi hazırladı. Teklife göre, üye ülkelerde Rusya kaynaklı olan boru hattı gazı ve LNG, aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak.

Üye ülkeler, Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatını sonlandıracak önlemleri ve adımları içeren planlar hazırlayacak. İthalat yasağı kapsamında, yeni sözleşmelerle Rusya'dan gaz alımı 1 Ocak 2026'dan itibaren sona erecek.

17 Haziran 2025'ten önce imzalanan kısa vadeli sözleşmeler kapsamındaki gaz ithalatı 17 Haziran 2026'ya kadar devam edecek. Denize kıyısı bulunmayan ülkelere yönelik olan ve uzun vadeli sözleşmelere bağlı olarak yapılan boru hattı gaz teslimatlarına 2027 sonuna kadar izin verilecek.

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Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 arttı. Ülkede çekirdek TÜFE ise aynı ayda yıllık yüzde 3,5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti.