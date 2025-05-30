Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 548,96 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 24.021,96 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 kazançla 8.754,06 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazancıyla 40.122,00 puandan işlem görüyor.

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Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 7.774,00 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yatay seyirle 14.141,38 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışı devam ediyor.

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerle ilgili yasal süreçler ve mevcut küresel belirsizliklerin etkileri Avrupa borsalarında da hissedilirken, gözler bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, gelecekteki faiz indirimlerine yönelik kademeli ve dikkatli yaklaşımın, küresel ticaret tablosu ve bunun yurt içi enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin devam eden belirsizlik nedeniyle haklı olduğunu söyledi. Bailey, "Şu anda verileri okumak çok zor. Bu nedenle bildiğiniz gibi yaklaşımımızda kademeli ve dikkatli terimlerini kullanmaya devam ediyoruz." dedi.

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Bölgede jeopolitik gelişmeler de takip ediliyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Vekili John Kelley, Rusya-Ukrayna savaşının "askeri bir çözümü" olmadığını belirterek, savaşa devam etmek istemesi halinde Rusya'ya karşı ek yaptırımların masada olduğu uyarısında bulundu.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Analistler, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.