Avrupa borsaları negatif seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 551.04 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 24.012 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.746,50 puandan işlem görüyor.

Haberin Devamı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 40.339 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 14.239,31 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.877,90 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkiyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yayımladığı raporda, küresel ticari çatışmaların ve hızla değişen jeopolitik ortamın Euro Bölgesi'ndeki finansal sistemin istikrarını tehdit ettiği uyarısı yaptı.

Özellikle gümrük tarifelerine karşı hassas sektörlerde kurumsal iflasların artabileceğine vurgu yapılan raporda, ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf olması ve iş gücü piyasası koşullarının kötüleşmesi halinde bazı hane halklarının borç ödeme kapasitesinin de etkileneceği bildirildi.

Haberin Devamı

Tahvil ve pay piyasalarına da değinilen raporda, tahviller üzerindeki risk primlerinin arttığı, pay piyasalarının ise ani ve keskin düzeltmelere karşı kırılgan olmaya devam ettiği belirtildi.

Analistler, büyüme konusunda Avrupa ekonomisinin kırılgan olmayı sürdürdüğüne işaret ederek, bölge genelinde düşen imalat aktivitesine yönelik endişelerin sürdüğünü söyledi.

Bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyallerin bölge ekonomisi hakkında daha çok bilgi vereceğini ifade eden analistler, otomotiv ve otomotiv parçaları gibi bazı alanlarda devam eden tarifelerin sektörel olarak imalat aktivitesi üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), savunma sektörünü güçlendirme hedefiyle 150 milyar euroluk krediyi içeren Avrupa Güvenlik Eylemi "SAFE" isimli düzenleme üzerinde resmen anlaştı.

Buna göre, AB fonlarından yararlanabilmek için satın alınan silah sistemlerinin değerinin en az yüzde 65'inin AB ülkeleri ile Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil Norveç, Lihtenştayn İzlanda ve Ukrayna'dan satın alınması şart koşuluyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.