Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 artışla 6.564 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 yükselişle 5.603 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.053 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,39 artarak 22.588 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,2039 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi senatörlerle destek paketi üzerinde uzlaşmaya yönelik gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiği yönündeki açıklamalar sonrası küresel risk iştahının arttığını belirterek, aşılama çalışmalarında alınan mesafe ve tedarik sorunlarının azalmasının da pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını ifade etti.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, euro/dolar paritesinde 1,2010 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyledi.