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ECB faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

12.12.2024 - 16:17 | | AA
ECB faiz kararını açıkladı

ECB para politikası kararlarını açıkladı. Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,25’ten yüzde 3’e indirdiği belirtildi.

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Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,40’a indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 8. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana dördüncü indirim geldi.

ECB’nin kararı Euro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve kasımda yüzde 2,3 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

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