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03.03.2021 - 11:46 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 415,98 puan oldu ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 14.179 puanla rekor seviyeyi gördü.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 artışla 6.692 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 yükselişle 5.851 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 8.423 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 primle 23.301 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,2079 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, tahvil piyasalarının sakin seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'nin ADP istihdam raporunun takip edileceğini söyledi.

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