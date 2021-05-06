Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları yükselişle açıldı
ABONE OL

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 artışla 442,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,67 değer kazanarak 15.271 puan oldu.

06.05.2021 - 10:37 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artışla 7.063 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 9.902 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,50 primle 6.371 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 artarak 24.654 puanda bulunuyor.

Euro /dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,14 değer kazancıyla 1,2023 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının gündemin odağında olduğunu ifade ederek, emtia fiyatları ve tahvil faizlerinin seyrinin de pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıktığını bildiren analistler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini söyledi.

GÜNCEL HABERLER

Ailelerin kavgasında şok sözler: Babaları gelsin, kurşun 7,5 lira

Ailelerin kavgasında şok sözler: Babaları gelsin, kurşun 7,5 lira

Maaş dağıtan FETÖ'cü çıplak ayakla kaçmaya çalışırken yakalandı

Maaş dağıtan FETÖ'cü çıplak ayakla kaçmaya çalışırken yakalandı

Erciyes bu sezon 250 bin kayakçıyı ağırladı

Erciyes bu sezon 250 bin kayakçıyı ağırladı

Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor

Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor

Avrupa'nın en büyük buzulunda mikroplastik parçaları bulundu

Avrupa'nın en büyük buzulunda mikroplastik parçaları bulundu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ailelerin kavgasında şok sözler: Babaları gelsin, kurşun 7,5 lira

Ailelerin kavgasında şok sözler: Babaları gelsin, kurşun 7,5 lira

Sıradaki Haber
Zamlı ödeme müjdesi! Bayram ikramiyeleri hesaba yatırıldı

Zamlı ödeme müjdesi! Bayram ikramiyeleri hesaba yatırıldı

Sıradaki Haber
En kolay yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler

En kolay yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler

Sıradaki Haber
Maaş dağıtan FETÖ'cü çıplak ayakla kaçmaya çalışırken yakalandı

Maaş dağıtan FETÖ'cü çıplak ayakla kaçmaya çalışırken yakalandı

Sıradaki Haber