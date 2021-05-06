Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artışla 7.063 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 9.902 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,50 primle 6.371 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 artarak 24.654 puanda bulunuyor.

Euro /dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,14 değer kazancıyla 1,2023 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının gündemin odağında olduğunu ifade ederek, emtia fiyatları ve tahvil faizlerinin seyrinin de pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıktığını bildiren analistler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini söyledi.