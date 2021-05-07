Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 artışla 442,58 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,85 değer kazanarak 15.325 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artışla 7.099 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 9.038 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,13 primle 6.365 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 artarak 24.501 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,10 değer kazancıyla 1,2075 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının tahminlerden iyi bir ilk çeyrek performansına işaret etmesinin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün açıklanan mart ayı verilerine göre, Almanya'da ihracat yüzde 1,2 ve sanayi üretimi de yüzde 2,5 artarak beklentileri aştı.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki veriler ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesinin beklendiğini söyledi.