Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 kazançla 510 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.340 puan seviyesinde bulunuyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.215 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 33.350 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.443 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 11.330 puandan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

ABD'deki Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, resesyon endişeleri de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının da yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ECB'nin politika faizini 25 baz puan düşürmesinin beklendiğini ifade etti.

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Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor. Analistler, bugün ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.