Avrupa borsaları yükselişte

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 557,72 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 23.307,7 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.741,5 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 38.836 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 13.284,34 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 8.217,42 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyir öne çıkarken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Bankanın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Öte yandan analistler, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) savunma harcamalarını artıracaklarına yönelik açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek konuya ilişkin haber akışının savunma şirketlerine olan ilgiyi artırdığını söyledi.

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AB üyesi ülkelerin liderleri, bugün Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü zirvede bir araya gelerek Ukrayna'ya destek ve savunma harcamalarını artırmanın yollarını masaya yatıracak.

Avrupa'nın savunma yatırımları ve harcamalarını artırması gerektiğini sık sık ifade eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün liderlere 800 milyar euro değerindeki savunma paketini ve yeniden silahlanma planını sunacak.

Avrupa ülkelerinin 10 yıllık devlet tahvili faizleri de yükselmeye devam ediyor.

Bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ECB'nin faiz kararı ile ABD'de dış ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.