'Avrupa borsalarında ralli devam edecek'

Societe Generale SA stratejistlerine göre hisse senetleri riskleri görmezden gelerek, savuşturarak yukarı harekete 2022 yılında da devam edecekler.

Bankanın stratejistlerinden Roland Kaloyan yaptığı değerlendirmede, maliyet enflasyonunun tepe yapmakta olmasını, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politikalarının ABD Merkez Bankası (Fed) ile ayrışmasını ve Avrupa hisse senetlerinin ABD'deki benzerlerine göre rekor düşük seviyelerden işlem görmekte olduklarını savunarak "Biz boğanın önünde bolca yemek olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Societe Generale'a göre Stoxx 600 endeksi 2022 yıl sonunda 520 puana ulaşacak. Bu, Stoxx 600'ün dünkü kapanışına göre yüzde 8 yükseliş anlamına geliyor.

Goldman Sachs, yıl başından bu yana yüzde 21 yükselen Stoxx 600'ün 2022 sonunda 530 puan olacağını öngörmüştü.