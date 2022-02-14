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Avrupa doğal gazında Rusya gerginliği

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Rusya'nın Ukrayna'yı yakında işgal edebileceğine dair açıklaması sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselişe geçti.

14.02.2022 - 10:52 |
Avrupa doğal gazında Rusya gerginliği

Avrupa’da doğal gaz fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı yakın zamanda işgal edebileceğine dair endişelerle haftaya yüzde 14 yükselişle başladı. Avrupa gösterge doğal gaz fiyatları yükselişin ardından megavatsaat başına 88 euroya çıktı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti.

Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki olimpiyatlar bitmeden başlayabilir" değerlendirmesini yaptı.

Bölgedeki tırmanma riski Avrupa’da halihazırda yaşanan enerji krizini daha da derinleştirebilir. Avrupa’nın ana tedarikçilerinden biri olan Rusya, bölgeye ihraç ettiği doğal gazın üçte birini Ukrayna üzerinden gönderiyor.

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