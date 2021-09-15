'Avrupa ekonomisi hızlı toparlanıyor'

Avrupa'nın önümüzdeki dönem için en büyük zorluğunun değişime ayak uydurmak ve potansiyele ulaşmak için gereken dönüşüm adımlarını uygulamak olacağını belirten Lagarde, "Kuzey ve Güney ülkeleri arasındaki eşitsizliği azaltarak çevresel açıdan sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapmak gerek" dedi.

Lagarde, Avrupa'nın ekonomik krizden doğru şekilde çıkış yapması için ekonomilerin verimliliğini artıracak reformlara ihtiyaç duyduğunu, daha dijital ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş gerektiğini kaydetti.

ECB Başkanı, kriz döneminde Avrupa hükümetlerinin koordineli şekilde hareket edebilmesini ise övdü.