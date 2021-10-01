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'Avrupa hisse senetleri değer kaybedebilir'

Bank of America (BofA) Global Research tarafından bugün yayımlanan rapora göre, Avrupa hisse senetleri ekonomideki büyümenin yavaşlamasıyla yıl sonuna kadar değer kaybedebilir.

01.10.2021 - 15:35 |
'Avrupa hisse senetleri değer kaybedebilir'

Stoxx Europe 600 endeksinin 2021 yılı sonuna kadar halihazırdaki 452 puan seviyelerinden 420 puana kadar gerileyebileceğini ifade eden analistler, Avrupa hisseleri için tavsiyesini 'nötr'den 'negatif'e indirdi.

Avrupa hisse senetlerinin geçtiğimiz 18 ayda yüzde 70'den fazla yükseldiğini belirten analistler, "Bununla birlikte, reel tahvil getirileri Mart 2020'den bu yana düşüyor" değerlendirmesinde bulundular.

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