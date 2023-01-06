Avrupa hisseleri için tavsiyesini yükseltti

Robert Buckland liderliğindeki Citigroup stratejistleri, değerlemelerin halihazırda karlarda yüzde 15 iskontoyu fiyatladıklarını belirterek Avrupa hisse senetleri için tavsiyelerini "ağırlığını artır" seviyesine çıkardı. ABD hisse senetleri için tavsiye ise kar beklentilerinin hala çok iyimser olduğu değerlendirmesi ile "ağırlığını azalt"a düşürüldü.

Avrupa hisse senetlerine yönelik büyüyen bir iyimserlik olduğuna işaret eden stratejistler, dördüncü çeyrekte Avrupa hisse senetlerinin ABD hisse senetlerinden çok daha iyi performans gösterdiklerini de vurguladı.

Citigroup stratejistleri S&P 500'ün 2023 sonunda yüzde 5 artışla 4000 puan olacağını öngörürken, Avrupa Stoxx 600 endeksinin yüzde 8 artışla 475 puana yükseleceğini tahmin etti.